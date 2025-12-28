Las elecciones generales se celebran este domingo en calma general en la República Centroafricana (RCA), aunque con notables demoras en la apertura de centros de voto, en un país marcado por violencia de grupos armados y apoyo gubernamental de mercenarios rusos Wagner y la MINUSCA de la ONU.

Unos 2,4 millones de electores (de 5,5 millones de habitantes) acuden a 6.700 centros para elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales). Siete candidatos presidenciales compiten, incluido Faustin-Archange Touadéra (68 años, MCU), quien busca tercer mandato tras referéndum 2023 que amplió a siete años el período y eliminó límites reeleccionistas.

Centros abrieron oficialmente a las 06:00 local (05:00 GMT), cerrando a las 18:00 (17:00 GMT), pero EFE constató retrasos en Bangui. En distrito 5, votantes como Honoré Yabingui lamentaron falta de padrones y papeletas legislativas: «La ANE no proporcionó lo necesario». Mesmin Gbago denunció: «Problemas previsibles; candidato alertó sin respuesta».

Touadéra votó en Instituto Barthélemy Boganda: «Voté e insto a cumplir deber cívico». Dologuélé (68, URCA/BRDC) en Ayuntamiento: «Aceptaré resultados porque ganaré». Dondra (59, UNIR) en Lakouanga: «Cumplí deber cívico».

Baja participación y seguridad

La MOE-RAC estimó baja afluencia en 65% de centros visitados: «Retrasos desanimaron votantes y provocaron protestas», dijo Joseph Bindoumi. MINUSCA desplegó efectivos para seguridad.

En este, secuestran subprefecto de Bambouti y agente ANE por presuntos Azande Ani Kpi Gbe cerca de Sudán del Sur. Guerra civil desde 2012 causa miles de muertos y desplazados pese a acuerdos de paz.

RCA, rica en petróleo, diamantes, oro y uranio, permanece entre los más pobres pese a estabilización relativa bajo Touadéra.