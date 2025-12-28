En un giro inesperado que redefine el panorama del béisbol regional, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó el calendario oficial para la Serie del Caribe 2026, donde destaca la ausencia de Venezuela.

El certamen, que se celebrará en el estado de Jalisco, contará con un formato reducido de cinco equipos y una decisión que ya genera controversia en el ámbito deportivo.

La exclusión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no es un hecho aislado. Trascendió que las ligas de Puerto Rico y República Dominicana habrían manifestado su negativa a participar en el clásico caribeño si este se llevaba a cabo en Caracas, lo que forzó el cambio de sede y la posterior configuración del torneo sin el representante venezolano.

Hasta el momento, la LVBP no ha emitido un pronunciamiento oficial, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Venezuela y el organismo rector del béisbol caribeño.

Ante la ausencia de uno de los pilares competitivos de la región, la Confederación ha optado por una estrategia comercial agresiva para garantizar la rentabilidad del evento.

Por primera vez en la historia reciente, México contará con dos novenas en el torneo, mientras que el Estadio Panamericano concentrará la acción en una semana intensiva de competencia durante el mes de febrero.

Por su parte, el calendario ha sido diseñado para favorecer horarios nocturnos y maximizar la asistencia, especialmente en las fases eliminatorias si los equipos anfitriones avanzan a la final, prevista para el sábado 7 de febrero.

Impacto en la competitividad

La salida de Venezuela representa un golpe significativo al nivel deportivo del certamen. Siendo una de las ligas con mayor tradición y exportadora de talento a las Grandes Ligas, su ausencia resta atractivo a la competencia y altera el equilibrio de poder en el Caribe.

Especialistas advierten que, de prolongarse este conflicto, la Serie del Caribe podría enfrentar una crisis de legitimidad y un desequilibrio competitivo difícil de subsanar, perdiendo a uno de sus actores más históricos y apasionados.