El huracán Melissa, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, está causando inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente cubano.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago informó de rescates en El Cobre, donde quedaron atrapadas 17 personas.

En Santiago de Cuba se reportan inundaciones en varias zonas emblemáticas como la Avenida Patria y la plaza de la Revolución. Otros municipios también experimentan lluvias intensas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió responsabilidad y alertó sobre una «noche muy difícil». Según el Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba, Melissa mantiene vientos máximos de 193 km/h y dejó acumulados de hasta 450 mm de lluvia. Tocó tierra en Chivirico y está avanzando hacia Banes, pero sus efectos aún se sentirán varias horas más.

En seis provincias bajo alarma ciclónica se contabilizan 735.000 evacuados, la mayoría alojados con familiares o en refugios.

Se paralizó el transporte terrestre, aéreo y marítimo, y se suspendieron las actividades escolares.

Además, dos de las siete centrales termoeléctricas del país del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fueron detenidas preventivamente. Melissa ya había impactado Jamaica como huracán categoría 5, dejando severos daños y cortes eléctricos.