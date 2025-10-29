Un accidente vial con saldo fatal se registró la mañana de este martes 28 en el kilómetro 180 de la autopista Valencia-Puerto Cabello, estado Carabobo, cuando un vehículo de carga pesada volcó en el lateral izquierdo, provocando gran congestión vehicular en ambos tramos de la carretera.

El accidente ocurrió pasadas las siete de la mañana y tuvo como víctima fatal a Eliezer Jesús Noguera Piña, de 63 años, quien perdió la vida en el lugar o poco después del siniestro, según confirmaron funcionarios presentes en la escena.

De inmediato, equipos de emergencia, incluyendo grupos de Operaciones Viales, paramédicos, unidades multipropósito e Ingeniería, junto con organismos de seguridad, acudieron para atender la situación, resguardar el área y restablecer el tránsito.

Las causas del volcamiento aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente.

El cuerpo del chofer tuvo que ser rescatado del amasijo de hierro, aparentemente falleció tras quedar pisado con la defensa de la autopista.