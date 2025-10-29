Un motorizado resultó gravemente herido tras colisionar contra un camión de Bolívar Gas, el suceso ocurrió en la parroquia La Sabanita, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar.

La colisión fue reportada a eso de las once de la mañana de este martes 28 en la avenida España, según testigos el lesionado conducía un vehículo de dos ruedas marca Haojin modelo Cuervo, y transitaba a alta velocidad sin percatarse de la presencia del vehículo NPR.

Rubén Rodríguez de 32 años de edad impactó su motocicleta por la parte posterior del camión cargado de cilindros de gas del golpe salió expelido y sufrió graves lesiones.

La víctima presentó politraumatismos generalizados y escoriaciones en diversas partes del cuerpo, paramédicos de la Cruz Roja se hicieron presentes y prestaron los primeros auxilios al infortunado.

Rodríguez tuvo que ser trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Ruiz y Páez, en donde quedó recluido.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito, acudieron al accidente de tránsito para hacer las averiguaciones preliminares.

Se pudo conocer de manera extraoficial que se incrementan el número de personas heridas por accidentes de motos en el municipio Angostura del Orinoco.