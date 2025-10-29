Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, aprehendieron a un sujeto que tuvo que ver con la muerte de un repartidor de comida, la víctima recibió disparos y luego los asesinos sepultaron el cadáver.

Julio Mauricio Camero, apodado “Sanky Pamky”, conocía al repartido y le hace una llamada telefónica para que le hiciera un servicio de delivery, después de la entrega la condujeron a un sitio montañoso.

Wuilandes José Suniaga Figuera de 30 años fue reportado por sus familiares el día 11 de octubre en Guanta, estado Anzoátegui. Pesquisas de la policía judicial iniciaron las averiguaciones y dan con el paradero de uno de los involucrados.

“Sanky Pamky” es detenido en Puerto La Cruz, el presunto homicida tenía evidencias que lo incriminaba, además, el sujeto identifico a tres de sus cómplices que no han sido detenidos, los antisociales andan huyendo.

Suniaga, laboraba para un negocio de comida rápida en Guanta. Las pesquisas revelaron que los involucrados conocían al repartidor, cuando lo contactaron que hizo la entrega lo trasladaron a una zona montañosa donde consumían drogas y le intentaron robar sus pertenencias, al oponerse el infortunado recibió un disparo que le causó la muerte.

Para cubrir el crimen los agresores queman el cadáver en un intento por borrar las evidencias, sin embargo, expertos del Cicpc, lograrn descubrir que Camero hizo una llamada telefónica a la víctima, a partir de este momento los sabuesos de la policía judicial iniciaron las averiguaciones, hasta llegar a uno de los criminales.

Familiares del partidor piden que se haga justicia, exigen al Ministerio Público, todo el peso de la ley para uno de los asesinos. La búsqueda de los otros tres antisociales continúa para ponerlos detrás de las rejas.