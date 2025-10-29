La nota está clara y bien estructurada, pero puede mejorarse en redacción para mayor fluidez y precisión. Aquí una versión revisada:

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó estar «horrorizada» por la macrooperación policial llevada a cabo contra una poderosa banda del crimen organizado en Río de Janeiro, que dejó 64 muertos el martes, la cifra más alta registrada en una operación de este tipo en la ciudad.

«Recordamos a las autoridades sus obligaciones bajo el derecho internacional y urgimos a que se realicen investigaciones prontas y efectivas sobre estas muertes», señaló la oficina a través de su cuenta oficial en X, dirigida por el alto comisionado Volker Türk.

La operación se enmarca en una tendencia de intervenciones violentas contra comunidades marginales en Brasil.

Contra el Comando Vermelho, la policía desplegó cerca de 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en los densos complejos de favelas Alemão y Penha, situados en la zona norte, una de las áreas más pobres y violentas de Río.

Según el último informe oficial, entre los fallecidos se cuentan 60 presuntos delincuentes y cuatro agentes de seguridad. Además, al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos por disparos.