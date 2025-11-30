El nombre del reconocido actor Bruce Willis, vuelve a resonar debido al deterioro de su salud y la más reciente decisión que tomó su familia.

Luego de dos años desde el diagnóstico de afasia junto con demencia frontotemporal, la familia tomó esta decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia cuando este fallezca, con el objetivo de apoyar y fomentar estudios que ayuden a comprender mejor este padecimiento, enfermedad que le diagnosticaron en 2023.

La encargada de dar la noticia fue su esposa Heming Willis quien a través de una publicación en sus redes que “el análisis del cerebro podría ayudar a identificar alteraciones como proteínas anormales, cambios estructurales o mutaciones que hoy son difíciles de observar”.

La revelación sobre el futuro del cerebro del actor se hizo a propósito de que The Unexpected Journey, libro escrito Heming Willis se posicionó como uno de los más vendidos del New York Times.

Este anuncio lo han elogiado por muchos de sus seguidores como una forma de respaldar el compromiso de la familia por contribuir a la investigación médica hacia mejores tratamientos para esta condición neurológica poco conocida y que afecta principalmente el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.

Según lo confirmó su esposa en entrevistas pasadas a diversos medios, Bruce ya no vive con su familia, lo hace en un lugar especial en el que cuenta con atención médica especial, las 24 horas del día y algunas adecuaciones para facilitar su desplazamiento dentro del lugar.