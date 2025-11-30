Los representantes de la selección nacional de atletismo con discapacidad auditiva José Sutil, Enmanuel Peroza, Enderson Nacache, Yosswuel Martínez y José Leota arribaron este sábado, luego de su participación en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025.

La delegación venezolana regresó al país con un diploma olímpico, obtenido por la nueva promesa del atletismo nacional, José Leota, quien en su primera participación en unas sordolimpiadas alcanzó un destacado cuarto lugar en lanzamiento de jabalina.

Leota, registró una marca de 55,34 metros, superando ampliamente su marca personal de 43 metros, lo que refleja su rápido crecimiento y proyección dentro de la disciplina.

Su actuación la reconocieron como uno de los resultados más sobresalientes de la delegación, demostrando el potencial competitivo del atletismo venezolano adaptado.