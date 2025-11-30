El marchista venezolano Jeferson Chacón consiguió una sobresaliente actuación al ocupar la quinta posición y establecer nueva marca nacional absoluta en la media maratón de la marcha masculina con 1:35.56, en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El merideño se encargó de abrir el calendario para el atletismo venezolano en la justa de la región y lo consiguió de forma trascendente mejorando los parciales personales en el recorrido en el cual enfrentó a los máximos referentes de la especialidad en la región que acumulan honores en competencias mundiales.

El podio final de la prueba lo encabezó, el ecuatoriano Jordy Jiménez que cruzó la meta en 1 hora con 25 minutos y 39 segundos.

Por su parte, el peruano Luis Campo, campeón suramericano de 2025 en el certamen en Mar de Plata, en Argentina, se adjudicó la plata 1:26.08.

Cerró el podio el colombiano Eider Arévalo, campeón del mundo en 2017, quien en esta ocasión se apuntó en el tercer peldaño con 1:26.39.

Las competencias del atletismo de pista y campo se reanudan el lunes en el óvalo del Complejo Deportivo La Videna, y Venezuela tendrá participación en el decatlón masculino, 100 m lisos, 800 m, 10.000 metros y 4×100 mixto; también en las pruebas de campo lanzamiento de disco y salto de longitud.