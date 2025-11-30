Del 7 al 18 de diciembre de 2025, los estados andinos de Táchira, Mérida y Trujillo se convertirán en el epicentro de la fiesta deportiva nacional con la celebración de los III Juegos Deportivos Comunales.

Este evento, que acogerá a 1.364 atletas de todo el país, reafirma el compromiso con la masificación del deporte, la recreación y la integración comunitaria.

La agenda deportiva es inclusiva, abarcando tanto deportes convencionales como ajedrez, boxeo, natación, karate, levantamiento de pesas y voleibol. Así como expresiones tradicionales que revalorizan el acervo lúdico popular como las metras, perinola y trompo.

Trujillo será sede de siete disciplinas deportivas y de los juegos tradicionales, y contará con una delegación de 277 atletas que competirán en más de 20 disciplinas.

Los III Juegos Comunales 2025 son más que una competencia; son una celebración de la identidad, la inclusión y el espíritu colectivo que define a las comunidades venezolanas.