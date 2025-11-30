La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios su oferta conjunta de petróleo -cerca de la mitad de la producción mundial- al menos hasta el 1 de abril de 2026. Los recortes vinculantes de 2 millones de barriles diarios (mbd) introducidos en 2022 se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026, según la declaración final de los 22 países publicada en la web de la OPEP tras una teleconferencia.​

Ocho miembros, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, reafirmaron la pausa en incrementos de producción para enero, febrero y marzo de 2026. Este año han revertido unos 2,9 mbd de recortes voluntarios (de 2,2 mbd y 1,65 mbd), con el último aumento de 137.000 barriles diarios vigente desde mañana, quedando pendiente más de 1 mbd para retornar gradualmente según el mercado.​

Los países enfatizaron un enfoque cauteloso, con flexibilidad para pausar o revertir ajustes, y convocaron una nueva reunión para el 4 de enero. Estos incrementos representan un giro estratégico para recuperar cuota de mercado, contribuyendo a la tendencia bajista de precios.​

Analistas atribuyen la caída a temores de exceso de oferta ante demanda debilitada y conflictos geopolíticos, como la invasión rusa de Ucrania y tensiones entre Washington y Caracas. El Brent cerró el viernes en 63,20 dólares y el WTI en 58,55 dólares, sumando retrocesos semanales por posibles avances en paz entre Kiev y Moscú.​

La próxima conferencia ministerial de OPEP+ será el 7 de junio de 2026. Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP integra hoy 12 países más 10 aliados como Rusia desde 2016.