La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, votó este domingo en las elecciones generales de Honduras y llamó a la población a acudir masivamente «sin temor» a las urnas para «definir nuestro destino».
«No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas», declaró a periodistas en Tegucigalpa tras emitir su sufragio.
Moncada aseguró un proceso pacífico y expectativa de participación masiva, reiterando rechazo al sistema TREP por ser «tramposo» y manejado por siete empresas privadas.
Se mostró preparada para la presidencia, destacando la riqueza de Honduras para generar empleo vía democratización económica y continuidad del proyecto de Xiomara Castro.
Más de seis millones de habilitados de diez millones de habitantes votan por presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados nacionales, 20 centroamericanos y 298 alcaldías.
Las urnas cierran a las 17:00 hora local (23:00 GMT), con primeros resultados preliminares cuatro horas después.
