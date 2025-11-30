Una niña falleció y tres personas resultaron heridas en el vuelco de un vehículo Ford Fusión gris en el kilómetro 37 de la autopista Simón Bolívar, sentido Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar.

El accidente ocurrió pasadas las 9:00 de este domingo, cuando el conductor, Cristian Eduardo Castellanos Rosales, perdió el control y el auto dio varias vueltas tras salir de la vía.​

Entre las víctimas viajaban seis personas; la menor murió en el sitio y los heridos graves; Dorianny Andreina Aparicio, Cristofer Castellanos de 10 años, con condiciones especiales y otro no identificado con lesiones leves, fueron ingresados a la emergencia del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar.​

La Policía Nacional de Tránsito realizó el levantamiento del cadáver y las pesquisas preliminares.

Autoridades investigan las causas del vuelco, sin información precisa hasta el momento de tal lamentable accidente de tránsito.