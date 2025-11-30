Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal y segunda fuerza opositora de Honduras, ejerció su voto este domingo en las elecciones generales y convocó a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, a participar masivamente para custodiar el sufragio.

«No permitan que delincuentes arranquen las papeletas sobrantes», enfatizó ante periodistas, exigiendo a las Fuerzas Armadas respetar la Constitución sin intimidaciones.​​

Acompañado por su esposa y diputada Iroshka Elvir, Nasralla subrayó que solo la alta participación evitará abusos en posibles fallas del proceso. Aseguró que los hondureños anhelan «una mejor vida» y, de electo, su eje principal será generar empleo para reactivar la economía.​

Nasralla enfrenta a Rixi Moncada del oficialista Libre (izquierda) y Nasry Asfura del Partido Nacional (conservador), quien obtuvo respaldo público del presidente Donald Trump hace tres días. Cinco partidos y cuatro aspirantes disputan la presidencia que sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.​

Más de seis millones de habilitados votan por presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados nacionales, 20 centroamericanos y 298 alcaldías municipales. El proceso transcurre en un contexto de encuestas que posicionan a Nasralla como favorito pese a denuncias de riesgos fraudulentos.