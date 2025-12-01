La Universidad Central de Venezuela (UCV) cedió un empate 1-1 en casa ante el Carabobo en el partido de ida de la final del fútbol profesional venezolano, que se definirá la próxima semana en la ciudad de Valencia.

El espigado ariete Yeiber Murillo puso al frente al conjunto capitalino, al minuto 46, pero la paridad llegó, por un error de su defensa Simarra, al minuto 66.

Murillo animó a los capitalinos después de adueñarse de un balón que se le escapó en el pique a un defensa del Carabobo y que alcanzó a controlar cuando el portero y un jugador rival intentaron impedir su avance.

Sin obstáculos en su camino, el nacido en El Vigia atravesó el área contraria y envió el balón al fondo de la red.

Carabobo, que tuvo mayor posesión del balón y superó en remates al arco al dueño de casa -con una cuenta 9-16-, vio escapar una anotación conseguida al minuto 54 por el mediocampista Carlos Ramos, invalidada por posición adelantada.

La ventaja para los caraqueños se esfumó al minuto 66, cuando Simarra, al intentar despejar de cabeza un balón enviado al corazón del área capitalina, terminó por dispararlo hacia su propia red.

El oriundo de la ciudad de Cartagena de Indias se despidió del encuentro, por expulsión, en el periodo complementario, por acumulación de tarjetas amarillas. Su compañero de equipo José Riasco también vio la roja.

El conjunto anfitrión jugaba con un integrante menos por la expulsión de su delantero Alexander Granko.

Con este resultado, el campeón absoluto se decidirá el próximo 7 de diciembre en Valencia, la casa del club Carabobo.