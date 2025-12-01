El Gobierno de Venezuela denunció ante la alianza OPEP+ y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el que tachó de «amedrentamiento» por parte de Estados Unidos, que, advirtió, tiene como objeto apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano.

El presidente Nicolás Maduro envió una carta a la alianza OPEP+, publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a propósito de la segunda reunión ministerial 2025, en la que alerta del presunto interés estadounidense, por medio -según dijo- «del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país».

«Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional», agregó.

Además, confió en los esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y de los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que señaló como una «agresión que se gesta con cada vez más fuerza» y, advirtió, «amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores».

Vulnerar la soberanía de Venezuela

Igualmente, el Ejecutivo venezolano acudió ante la OACI para acusar a Estados Unidos de vulnerar su soberanía, luego de que el mandatario Donald Trump advirtiera en un mensaje que se debe considerar «cerrado en su totalidad» el espacio aéreo del país suramericano.

En un comunicado, publicado y posteriormente borrado -sin alguna explicación- de las redes sociales del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, la Administración de Maduro indicó que Trump anunció sorpresivamente el «supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener -afirmó- la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno».

Además, reiteró que la Institución Aeronáutica Nacional (INAC) es el único ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano.

Las operaciones de varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, siguen suspendidas, mientras que Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, mantienen por ahora sus vuelos en la nación suramericana.