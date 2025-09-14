Los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en el primer equipo en asegurar su lugar en la postemporada de este año. El boleto quedó sellado tras la derrota de los Mets de Nueva York frente a los Rangers de Texas este sábado, resultado que allanó el camino para que el club de Wisconsin confirmara su clasificación.

Una racha sostenida en el tiempo

Esta es la tercera aparición consecutiva de los Cerveceros en los playoffs y la séptima en los últimos ocho años, desde 2018. Sin embargo, a pesar de esta consistencia en la temporada regular, el equipo ha tenido un camino más complejo en octubre: solo una vez alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) durante este período de éxito.

Números que respaldan la hazaña

Milwaukee también fue el primer conjunto de Grandes Ligas en alcanzar las 90 victorias este año. A ello se suma una diferencia de carreras de +173, la mejor en todo el béisbol, un dato que refleja la fortaleza de su ofensiva y la solidez de su pitcheo.

Con estos números, los Cerveceros no solo aseguran su lugar en los playoffs, sino que también se posicionan como candidatos serios a llegar más lejos.

El título divisional en la mira

El número mágico del equipo para conquistar la División Central de la Liga Nacional se redujo a nueve tras la derrota de los Cachorros de Chicago ante los Rays de Tampa Bay. Con este panorama, el club de Wisconsin tiene la mesa servida para cerrar con fuerza la temporada regular.

De un inicio difícil a una temporada memorable

El recorrido de Milwaukee luce aún más notable si se recuerda su tropiezo inicial: comenzó el año con un preocupante récord de 0-4. Sin embargo, el equipo logró revertir la situación con una sorprendente racha de 15-47 que encarriló su temporada hacia un presente lleno de victorias y la ilusión renovada de conquistar en octubre.