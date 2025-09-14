Los Dodgers de Los Ángeles volvieron al triunfo este sábado al imponerse 13-7 sobre los Gigantes de San Francisco, en el segundo encuentro de la serie disputada en Oracle Park.

El equipo californiano dejó atrás la derrota del viernes con un despliegue ofensivo que resultó determinante para marcar la diferencia, explica Líder en Deportes.

Ohtani y su jonrón monumental

El japonés Shohei Ohtani fue una de las figuras del encuentro al conectar su cuadrangular número 49 de la temporada. El batazo recorrió 454 pies por el jardín central en la tercera entrada, convirtiéndose en el jonrón más largo de los Dodgers en lo que va de 2025 y también en la mayor distancia registrada en Oracle Park este año.

La conexión del astro nipón volvió a ratificar su condición como uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas.

Una noche especial para Venezuela

El compromiso también tuvo un matiz especial para el lanzador venezolano Edgardo Henriquez, quien alcanzó su primera victoria en las Mayores.

El derecho nacido en Cumaná entró en relevo tras la salida del veterano Clayton Kershaw y tuvo una labor impecable: en la cuarta entrada ponchó a los tres bateadores en fila, dejando su efectividad en 1.84 y su récord en 1-1.

Dodgers mantienen la cima

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Dave Roberts se mantiene como líder de la Liga Nacional con marca de 83-65. Los angelinos retienen una ventaja de dos juegos y medio sobre los Padres de San Diego, consolidando así sus aspiraciones rumbo a la postemporada.