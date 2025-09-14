El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, afirmó este sábado que su país mantiene su compromiso de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) “lo antes posible”.

El pronunciamiento se dio tras concluir en Nueva Delhi la 13ª ronda de negociaciones, a la que asistieron los comisarios europeos de Comercio, Maros Sefcovic, y de Agricultura, Christophe Hansen.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Goyal aseguró que el acuerdo será “equilibrado y mutuamente beneficioso” y generará “importantes oportunidades para ambas partes”.

Avances y concesiones necesarias

El funcionario indio reconoció que alcanzar el pacto implicará concesiones de ambos lados, aunque subrayó que las conversaciones avanzan “en una dirección muy positiva”, explica Banca y Negocios.

Los puntos más difíciles, según Nueva Delhi, siguen siendo las barreras no arancelarias y la definición de marcos regulatorios que eviten restricciones al intercambio.

Por su parte, Bruselas ha manifestado su preocupación por la alta protección arancelaria india en sectores sensibles como la automoción, el vino y los productos lácteos. Además, la UE insiste en incluir garantías vinculadas a estándares medioambientales y de propiedad intelectual.

Contexto global complejo

Las conversaciones se desarrollan en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales. Estados Unidos, principal socio de India, impuso en agosto un arancel del 50% a varios productos indios como respuesta a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

La situación se tensó aún más esta semana, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exhortó a la UE a aplicar aranceles del 100% contra China e India para presionar a Moscú en el marco de la guerra en Ucrania.

Búsqueda de nuevos aliados

Frente a este panorama, India ha intensificado su agenda de comercio. Además de la UE, el país asiático sostiene conversaciones con Rusia, China, Japón y Catar, buscando diversificar sus alianzas y mitigar el impacto de las presiones internacionales.