La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se solidarizó este domingo con el cardenal Baltazar Porras tras los incidentes que le impidieron trasladarse a Isnotú, estado Trujillo, pueblo natal de José Gregorio Hernández, primer santo de Venezuela, donde iba a presidir la misa en su honor en ocasión de su natalicio y una semana después de su canonización.

En un comunicado, la CEV lamentó profundamente esta situación y resaltó el papel fundamental e incansable que el cardenal Porras ha desempeñado en los procesos que condujeron a la canonización de san José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Recalcaron que su compromiso fue clave para el reconocimiento universal de la santidad de estos insignes venezolanos.

El organismo hizo un urgente llamado a todos los sectores para no utilizar los símbolos de la fe, devoción popular ni las figuras de los santos con fines proselitistas o partidistas. Alertaron que tal uso es impropio y empaña la alegría profunda y auténtica fe del pueblo venezolano.

“La santidad de san José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles es patrimonio de todo el pueblo venezolano y motivo de orgullo que debe unirnos en caridad y esperanza”, afirmó la CEV, confiando en que su devoción inspire la reconciliación y la paz en el país.

Conviasa

El sábado, el cardenal explicó que se le impidió llegar a Isnotú por diferentes vías. Tras un falso aviso de suspensión de su vuelo con la aerolínea estatal Conviasa, viajó por una vía privada, pero los pilotos fueron informados en vuelo que el aeropuerto destino estaba cerrado por fuertes vientos. Finalmente aterrizaron en Lara, estado vecino.

Allí, él y sus acompañantes estuvieron protegidos por militares armados, y no se les permitió continuar por tierra hacia Isnotú. Además, recibió información directa de que el aeropuerto en Trujillo no estaba cerrado y seguían llegando vuelos.

Porras afirmó que esta no es la forma de honrar el legado de José Gregorio y calificó los hechos como un atropello.

La situación también fue condenada por opositores, entre ellos la líder antichavista y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien alertó en la red social X sobre la escalada represiva del régimen de Maduro que agredió directamente al cardenal.