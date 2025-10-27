El presidente estadounidense, Donald Trump, planea informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, según adelantó el senador Lindsey Graham.

«El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso, a su regreso de Asia, sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia», declaró Graham en el programa ‘Face The Nation’, de CBS.

Consultado sobre si la Casa Blanca considera ataques terrestres tras las operaciones marítimas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y en el Pacífico, próximo a Colombia, el senador republicano respondió con un rotundo sí.

«Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, añadió Graham, conocido aliado del mandatario.

El senador defendió las decisiones de Washington para hundir embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, que han causado la muerte de la mayoría de sus tripulantes. Graham sostuvo que Trump tiene total autoridad para ordenar estas acciones como parte de la guerra contra el narcotráfico.

«Tiene toda la autoridad del mundo. Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia», afirmó Graham.

Ejército

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha informado del hundimiento de al menos 10 embarcaciones con unas 43 personas a bordo, motivado por la lucha antidrogas.

La Casa Blanca ha defendido que estas operaciones protegen a la población estadounidense de la llegada de estupefacientes.

Sin embargo, críticos y opositores han cuestionado la legalidad de los ataques, argumentando que no se ha comprobado que las embarcaciones transportaran drogas ni se ha garantizado un proceso judicial a los afectados.

En una entrevista con ‘Meet The Pres’,de la cadena NBC, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, calificó los ataques como “asesinato autorizado” y calificó las muertes como “innecesarias”.

Graham respondió a estas críticas asegurando que el Ejército “no está asesinando a nadie” y que las operaciones buscan “hacer que Estados Unidos sea más seguro al perseguir a narcoterroristas”, cumpliendo órdenes legales.