El presidente Rodrigo Chaves celebró este viernes la cooperación con Estados Unidos en la lucha antinarcóticos tras decomisar 4,4 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico costarricense, el mayor golpe en la historia del país. «Le doy gran bienvenida, apoyo, agradezco y digo que era hora de tomarnos este tema en serio», afirmó en conferencia donde presentó parte del alijo.​

La operación conjunta involucró Guardacostas de EE.UU., DEA y Policía de Control de Drogas costarricense, a 170 millas de Golfito, Puntarenas. Dos colombianos, identificados como Moreno y Hernández, fueron detenidos en la embarcación y enfrentan hasta 20 años por tráfico internacional.​

EE.UU. actúa como «nación hermana y aliada» en convenio de patrullaje oceánico vigente hace años, según Chaves. El ministro Mario Zamora atribuyó la droga al Cartel del Golfo de Urabá, Colombia, integrado por ex-FARC.​

El narcotráfico genera el 70% de homicidios en Costa Rica, con récord de 905 en 2023 (+38% vs. 2022) y 880 en 2024 (tasa 16,6 por 100.000 habitantes), per OIJ. Para 2025 proyectan cifras similares.​

Este año desarticularon el Cartel del Caribe Sur, primer grupo local, y reformaron la Constitución para extraditar nacionales. Nueve narcos costarricenses inician procesos a EE.UU.