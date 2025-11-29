Los gobiernos de Perú y Chile acordaron crear un comité binacional de cooperación migratoria, que inicia funciones el lunes, para abordar la situación en la frontera Tacna-Arica donde decenas de personas intentan ingresar irregularmente a territorio peruano. Así lo informó el canciller Hugo de Zela, enfatizando la colaboración con el gobierno de Gabriel Boric para resolver problemas sin interrupciones viales como el bloqueo matutino de la Panamericana Sur.​

De Zela destacó que la situación está controlada y que el comité, integrado por cancillerías e interiores, priorizará el flujo carretero. Estas declaraciones surgieron tras reunión en Palacio de Gobierno, donde analizaron la «crisis gestándose» en la frontera.​

El presidente de transición José Jerí convocó Consejo de Ministros extraordinario para declarar emergencia en Tacna, permitiendo intervención de Fuerzas Armadas. «Es primer paso para toda la frontera», confirmó De Zela, ratificando rechazo a migración irregular por capacidades saturadas.​

Medidas de control y humanitarias

El ministro del Interior Vicente Tiburcio viaja a Tacna para supervisar directamente. Perú contactó ACNUR y OIM, evaluando casos con respeto al derecho humanitario pese a límites nacionales.​

Medios reportaron bloqueo por migrantes en lado chileno, desbloqueado por carabineros pero con amenazas de repetición si Perú impide paso. De Zela subrayó aplicación estricta de leyes peruanas.