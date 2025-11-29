El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga, auguró este viernes que los comicios generales del 30 de noviembre en Honduras transcurran en «marco de paz, tranquilidad y responsabilidad» de la ciudadanía, definiendo los próximos cuatro años de gobierno.

Loizaga emitió estas declaraciones tras reunirse con la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero.​

La misión cuenta con 101 observadores distribuidos nacionalmente, quienes remitirán información para seguimiento del proceso. Loizaga enfatizó el ejercicio de este «derecho constitucional muy importante».​

El canciller Javier Bu calificó el encuentro como «excelente», donde Castro reiteró elecciones como «fiesta democrática, libres y transparentes». Bu destacó que el pueblo demostrará su voluntad en urnas, celebrando avances democráticos.​

Despliegue de observadores y cargos en disputa

Estarán presentes 32.000 observadores nacionales y más de 800 internacionales. Más de seis millones de hondureños elegirán presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.​

La contienda principal enfrenta a Rixi Moncada (Libre, izquierda), Salvador Nasralla (Liberal) y Nasry Asfura (Nacional, conservador), en elecciones marcadas por tensiones, dudas de transparencia y riesgo de violencia.​

Son los duodécimos comicios desde 1980, bajo estado de excepción desde diciembre 2022, generando rechazo y foco en garantías de escrutinio.