La oficialista Rixi Moncada (izquierda, Libre) y derechistas Salvador Nasralla (Liberal) y Nasry Asfura (Nacional) lideran la contienda por suceder a Xiomara Castro, en comicios tensados por el llamado de Donald Trump a votar por Asfura como «único amigo de la libertad» frente a «comunistas» aliados a Maduro.​

Rixi Moncada

Nacida en Talanga (1965), abogada penalista por Salamanca (España), Moncada transitó del Partido Liberal a fundar Libre (2011). Fue secretaria de Trabajo con Zelaya (2006-2009), Finanzas y Defensa con Castro —primera mujer en este cargo—. Propone «democratización económica» con créditos baratos, industria verde y competencia. Trump rechazó trabajar con «Moncada y los comunistas».​

Nasry Asfura, el candidato de Trump

Hijo de palestinos (1958, Tegucigalpa), exalcalde capitalino (2014-2022) y constructor, Asfura —»Papi a la orden»— busca revivir Nacional tras escándalos. Apuesta por estabilidad fiscal, agro, empleo e infraestructura inmediata. Trump lo ve aliado contra «narco-comunistas», prometiendo ayuda si gana.​

Exconcejal y gestor social, enfrenta desgaste partidario por corrupción/narcotráfico en gestiones previas.​

Salvador Nasralla, al cuarto intento

Ingeniero (1953, Tegucigalpa), presentador TV por 40 años, Nasralla fundó PAC (2011) y PSH. Fracasó en 2013/2017; en 2021 aliancista con Libre contra Hernández (condenado a 45 años en EE.UU.). Vicepresidente hasta 2024, rompió con Zelaya-Castro y se unió a Liberal tras 16 años opositores.​

Prioriza inversión, anticorrupción, burocracia cero e infraestructura para PYMES. Trump lo descartó como «no confiable».