La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llamó este viernes a intensificar esfuerzos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) ante el «fuerte deterioro» humanitario en Colombia, al concluir su visita de tres días al país.

«El deterioro debería servir como advertencia para redoblar esfuerzos en respeto al DIH y protección civil», afirmó en comunicado, destacando más violaciones presuntas de enero-septiembre 2025 que todo 2024 y desplazamientos forzados +113%.​

Spoljaric visitó comunidades en Cauca afectadas por conflictos, que expresaron preocupaciones por recrudecimiento. Advirtió que la situación actual «alimentará ciclos de violencia para generaciones venideras», con niños desproporcionadamente impactados en vida, seguridad, educación y niñez.​

Se reunió con presidente Gustavo Petro, ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y presidenta de Cruz Roja Colombiana Judith Carvajal de Álvarez, en diálogo confidencial sostenido con autoridades.​

La visita ocurrió una semana tras anunciar reducción 30% en presupuesto Colombia y cierre de oficinas en Apartadó y Pasto por escasez global de recursos. La sede bogotana asumirá rol regional para Perú, Ecuador y Bolivia, afectando 120 puestos.