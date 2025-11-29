Naim Qassem, líder de Hizbulá, defendió este viernes el «derecho» del grupo chií libanés a responder al bombardeo israelí que hace cinco días mató a su jefe militar Haytham Ali Tabatabai en Dahye, suburbios de Beirut, y afirmó que lo hará «en el momento que determinemos». «Es un ataque flagrante y crimen atroz», sentenció en discurso grabado durante homenaje a Tabatabai y otros cuatro miembros fallecidos.
El domingo pasado, Israel atacó un apartamento en esa zona chií, infligiendo la baja de mayor rango desde el alto el fuego del 27 de noviembre 2024, que puso fin a más de un año de conflicto. Qassem reconoció que el acuerdo abrió «nueva fase» donde el Estado libanés debe expulsar tropas israelíes del sur, junto a cese de ataques.
Advirtió que si la agresión persiste, el gobierno debe planificar respuesta, reconsiderar despliegue sur y mecanismo de supervisión. Como parte del cese, Hizbulá cesó actividad armada sur, reemplazada por Ejército libanés, pendiente desarme nacional que Qassem rechazó por su rol disuasorio.
Consideró amenazas israelíes como «presión política» para rendición y llamó aprovechar fuerzas antiisraelíes en Líbano. Reiteró negativa a deponer armas pese a demandas de autoridades.
