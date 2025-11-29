Naim Qassem, líder de Hizbulá, defendió este viernes el «derecho» del grupo chií libanés a responder al bombardeo israelí que hace cinco días mató a su jefe militar Haytham Ali Tabatabai en Dahye, suburbios de Beirut, y afirmó que lo hará «en el momento que determinemos». «Es un ataque flagrante y crimen atroz», sentenció en discurso grabado durante homenaje a Tabatabai y otros cuatro miembros fallecidos.​

El domingo pasado, Israel atacó un apartamento en esa zona chií, infligiendo la baja de mayor rango desde el alto el fuego del 27 de noviembre 2024, que puso fin a más de un año de conflicto. Qassem reconoció que el acuerdo abrió «nueva fase» donde el Estado libanés debe expulsar tropas israelíes del sur, junto a cese de ataques.​​

Advirtió que si la agresión persiste, el gobierno debe planificar respuesta, reconsiderar despliegue sur y mecanismo de supervisión. Como parte del cese, Hizbulá cesó actividad armada sur, reemplazada por Ejército libanés, pendiente desarme nacional que Qassem rechazó por su rol disuasorio.​​

Consideró amenazas israelíes como «presión política» para rendición y llamó aprovechar fuerzas antiisraelíes en Líbano. Reiteró negativa a deponer armas pese a demandas de autoridades.