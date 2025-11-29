Tras una pausa de ocho años, Guayana Sabe Bien subió el telón de su novena edición, consolidándose como el evento que enaltece la gastronomía y el turismo regional a nivel nacional.

El encuentro, impulsado y dirigido por el chef Juan Carlos Sayalero, contó con un gran respaldo desde todo el estado, logrando que se hiciera realidad este sueño para el estado Bolívar.

La edición de este año demuestra el crecimiento y la apuesta por el talento local y nacional, con la presencia de más de 45 expositores tanto del municipio Caroní como de Angostura del Orinoco.

Además, se encuentran participando más de 14 emprendedores de Guayana, quienes desde inició apoyaron este gran regreso de Guayana Sabe Bien.

El primer día, se registró una gran afluencia de personas quienes se acercaron hasta el Hotel Rosa Bela, lugar donde se está realizando el evento.

La jornada arrancó a las 3:00 de la tarde con la apertura de los espacios del hotel. A las 4:00 se realizó el taller ‘El éxito y la planificación financiera’ con Gilmer Baisdem.

Luego, se hizo oficialmente la inauguración de la feria gastronómica con la participación de Danza Yacambú para darle el toque cultural a Guayana Sabe Bien.

Tras la inauguración, se dio una cena en conmemoración de los 510 años de Antonio José de Sucre de cuatro tiempos con los chefs cumaneses Egidio Rodríguez y Víctor Silva, quienes deleitaron a los asistentes platillos con un toque oriental.

Guayana Sabe Bien continuará este sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana.

Los organizadores destacaron que la cantidad de participantes que apuestan por el país y el apoyo de muchísima gente han sido claves para lograr la realización de esta gran plataforma para la promoción regional.