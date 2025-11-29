La supuesta conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, revelada por The New York Times, generó este viernes interrogantes sobre el futuro de Venezuela, en alerta por despliegue naval estadounidense en el Caribe cerca de sus aguas.

Marco Rubio participó en la llamada previa al lunes, cuando EE.UU. designó terrorista al Cartel de los Soles vinculado a Maduro —quien lo tilda de «invento»— sin acordar encuentro concreto.​

Ni Washington ni Caracas comentaron públicamente, aunque tampoco desmienten. La noticia surge tras advertencia de Trump de acción «muy pronto» contra «narcotraficantes venezolanos», con mayor despliegue naval desde Guerra del Golfo (1990-91) per CSIS.​

Radar en Trinidad y ejercicios conjuntos

EE.UU. instala radar en Tobago, a 11 km de Venezuela, confirmó primera ministra Kamla Persad-Bissessar para monitoreo territorial.

Maduro acusa «hipoteca» para «plan de guerra»; ella niega base contra Caracas pese Acuerdo Estatuto Fuerzas con ejercicios 16-21 noviembre (350 infantes marina US).​

Avión EE.UU. llegó a Maiquetía con 136 deportados, segundo esta semana amid cancelaciones. INAC revocó concesiones a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish, Gol por «terrorismo» US; FAA alertó precaución sobrevuelos.​

Avianca suspendió ventas; Air Europa canceló Madrid-Caracas. Activos: México, Colombia, Panamá, Perú, Curazao, Cuba, etc.; Conviasa vuela China, Rusia, Varadero.​