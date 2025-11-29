El tipo de cambio oficial vigente para el próximo 1 de diciembre será de 247,30 bolívares luego de que, al cierre de este 28 de noviembre, el dólar subió 0,66%. En este penúltimo mes del año, el Banco Central de Venezuela (BCV) vendió a la banca un monto de 138 millones de dólares.

En contraste con la última jornada hábil de noviembre, el valor oficial de la divisa estadounidense subió 9,85%, de manera que la devaluación efectiva del bolívar se ubicó en 8,8%.

En los primeros 11 meses del año, la cotización oficial de la divisa estadounidense escaló 372,26%, al tiempo que el bolívar ha perdido 78,83% de su valor en las mesas cambiarias del sistema bancario.

Por su parte, el euro se ubicó al cierre de este viernes 28 de noviembre en 284,88 bolívares por unidad, con un alza de 0,53% en comparación con la jornada precedente. Debido a este resultado, la diferencia entre los precios de las divisas estadounidense y europea terminó noviembre en 15,20%, un dato que se mantuvo estable a lo largo del mes.

En el último día hábil de mercado cambiario en la banca los precios del dólar para la compra se ubicaron entre un mínimo de 242,85 y un máximo de 247,65 bolívares por unidad. La cotización mínima bajó -0,15%, mientras la máxima aumentó 1,07% en comparación con el día anterior.

Los precios para la venta de divisas en el sistema bancario se ubicaron entre un mínimo de 244,59 y un máximo de 248,82 bolívares por dólar durante este 28 de noviembre. El valor mínimo subió 0,49%, al tiempo que el valor máximo se incrementó en 0,61%, en línea con el alza promedio del mercado en la última jornada de noviembre.

Fuente financieras indican que se mantiene una fuerte demanda de divisas en la banca, pero los movimientos de precios se mantienen dentro de los parámetros establecidos para el ajuste progresivo del tipo de cambio, a falta de poco más de un mes para el cierre del año.

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha venido reduciendo la velocidad con la se ejecuta el ajuste progresivo del tipo de cambio, mientras la adopción de la criptomoneda estable USDT crece en el país como una alternativa a la escasa divisa estadounidense.

Por otra parte, la colocación de divisas por parte del ente emisor disminuyó casi 10% -concretamente en 9,80%- comparación con octubre. En consecuencia, el monto acumulado de intervención cambiaria cerró noviembre en 3.029 millones de dólares en lo que va de año, según pudo conocer Banca y Negocios.

En comparación con el monto de intervención cambiaria acumulado en los primeros 11 meses de 2024, el total en lo que va de 2025 es inferior en 39,67%.

Aun cuando la moneda venezolana ha recuperado terreno en las transacciones comerciales, el dólar se mantiene como el principal indicador de precios, aunque este año también se ha usado el euro como referencia para cotizar bienes y servicios en algunos establecimientos.

Según expertos, el aumento de las divisas tiene como consecuencia un incremento de precios, así como una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo, de aquellos que cobran en bolívares, dice una nota de la agencia EFE.