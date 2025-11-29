Bajo la premisa de «Hay gestos que cuestan poco, pero valen una vida entera», el Rotary Salto Ángel junto a sus ahijados Rotaract llevarán a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el icónico Parque de La Navidad su tercera edición del Juguetazo Rotario.

Esta jornada, que iniciará a las 8 de la mañana, no solo se centra en la recolección de juguetes, sino que ha convertido en un movimiento de esperanza diseñado para llevar a alegría y un futuro lleno de ilusión a los hogares de niños con bajos recursos.

El Juguetazo Rotario tiene el objetivo de regalar sonrisas a unos 120 pequeños, quienes pertenecen a comunidades censadas y registradas por los clubes rotarios, asegurando que la ayuda llegue a todos los quienes lo necesitan.

Rotary y Rotaract Santo Ángel extienden la invitación a toda la ciudadanía a participar en esta jornada.

A su vez, enfatizaron a los donadores que el juguetes donado esté nuevo con el fin de preservar la dignidad de los niños beneficiados y garantizar la máxima ilusión.