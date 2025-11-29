Filipe Luís, técnico de Flamengo, afirmó este viernes que alcanzó la final de Copa Libertadores gracias a Diego Simeone, su exentrenador en Atlético de Madrid, quien lo hizo «más ambicioso» e inspiró a liderar personas.
«Me cambió la forma de pensar y estoy aquí por él», declaró en rueda de prensa previa al duelo de sábado contra Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
Como DT, Filipe incorpora conceptos tácticos del Cholo y otros entrenadores, reconociendo que «nos copiamos unos a otros». Ganador de dos Libertadores como jugador —una en Lima—, ahora enfoca lo colectivo: analizar Palmeiras y transmitir a futbolistas para resolver en cancha.
Diferencia su rol actual del individual como jugador, centrado en piernas y rivales directos. Preguntado por futuro tras un año en Flamengo, prioriza ir «partido a partido» como aprendió de Simeone, valorando dificultad de llegar a final.
Rechazó comparaciones con derrota 2021 ante Palmeiras: «Momentos diferentes, plantel renovado, disfrutemos». Anticipa partido «en detalles» ante rival predecible.
Destacó orgullo por despedida multitudinaria en Río, con hinchas invadiendo autobús por techo: «Energía pura que nos da fuerza para luchar por ellos»
