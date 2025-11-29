AME3705. LIMA (PERÚ), 28/11/2025.- El entrenador de Flamengo, Filipe Luís, participa en un entrenamiento este viernes, en Lima (Perú). Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. EFE/ José Jácome

Filipe Luís, técnico de Flamengo, afirmó este viernes que alcanzó la final de Copa Libertadores gracias a Diego Simeone, su exentrenador en Atlético de Madrid, quien lo hizo «más ambicioso» e inspiró a liderar personas.

«Me cambió la forma de pensar y estoy aquí por él», declaró en rueda de prensa previa al duelo de sábado contra Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.​

Como DT, Filipe incorpora conceptos tácticos del Cholo y otros entrenadores, reconociendo que «nos copiamos unos a otros». Ganador de dos Libertadores como jugador —una en Lima—, ahora enfoca lo colectivo: analizar Palmeiras y transmitir a futbolistas para resolver en cancha.​

Diferencia su rol actual del individual como jugador, centrado en piernas y rivales directos. Preguntado por futuro tras un año en Flamengo, prioriza ir «partido a partido» como aprendió de Simeone, valorando dificultad de llegar a final.​​

Rechazó comparaciones con derrota 2021 ante Palmeiras: «Momentos diferentes, plantel renovado, disfrutemos». Anticipa partido «en detalles» ante rival predecible.​

Destacó orgullo por despedida multitudinaria en Río, con hinchas invadiendo autobús por techo: «Energía pura que nos da fuerza para luchar por ellos»

