Una persona falleció inmediatamente al impactar un vehículo gris contra su motocicleta en la avenida Atlántico de Puerto Ordaz, a la altura del Centro Comercial Costa del Sol, en horas de la noche del viernes.

El siniestro ocurrió en el cruce con la urbanización Ventuarí, donde ambos vehículos rodaron varios metros hasta que el carro volcó de forma aparatosa.​

El conductor de la moto quedó sin vida junto al automóvil siniestrado. Transeúntes auxiliaron a los ocupantes del vehículo, mientras paramédicos brindaron primeros auxilios y los trasladaron al Hospital Uyapar.​

Funcionarios de Policía Nacional, Protección Civil y bomberos acudieron para pesquisas preliminares. Las víctimas, incluido el fallecido, no han sido identificadas públicamente.