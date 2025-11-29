El presidente Donald Trump anunció este sábado en Truth Social que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores «permanecerá cerrado en su totalidad», dirigiendo la advertencia a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas.

«¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», concluye el mensaje sin detalles sobre implementación ni circunstancias, en medio de alta tensión bilateral.​

El aviso sigue a la revelación del New York Times sobre una conversación telefónica entre Trump y Nicolás Maduro para explorar un encuentro, con participación de secretario de Estado Marco Rubio —crítico del chavismo—. Ningún gobierno confirmó ni negó la llamada, que no derivó en planes concretos y precedió la designación terrorista del Cartel de los Soles vinculado a Caracas.​

Previo, Trump amenazó acción «muy pronto» terrestre contra «narcotraficantes venezolanos», complementando despliegue naval en Caribe —el mayor desde Guerra del Golfo (1990-91)— y bombardeos contra lanchas que causaron muertos, argumentados en lucha antidrogas implicando a autoridades venezolanas.​​

Contexto de alertas FAA y caos aéreo

El 21 de noviembre, FAA instó «extremar precaución» en sobrevuelos Venezuela y sur Caribe por «situación potencialmente peligrosa» e «incremento actividad militar». Esto provocó suspensiones de vuelos por aerolíneas, revocados permisos por INAC venezolano acusándolas de alinearse con «terrorismo» estadounidense.​

Analistas destacan operaciones CIA encubiertas y presión retórica-militar sin precedentes; Maduro niega nexos narcóticos y resiste intentos derrocamiento.