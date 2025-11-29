Imagen de archivo de una refinería en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. EFE/Nic Bothma

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, realiza este domingo su segunda conferencia ministerial de 2025 de forma telemática para evaluar el mercado mundial de crudo y posible reajuste de oferta, aunque no se anticipan cambios inmediatos amid tendencia bajista de precios. Fuentes del secretariado OPEP indicaron a EFE atención a negociaciones EE.UU. por paz Ucrania-Rusia y riesgos sobreabastecimiento.​

El programa inicia con sesión JMMC para recomendaciones, seguido de debate virtual de ocho países —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán— que desmantelan recortes voluntarios 2023-2024. Desde abril pactan aumentos mensuales; diciembre suma 137.000 bd, totalizando 2,9 mbd (2,8% producción global).​

Queda ~1 mbd para revertir reducciones voluntarias (2,2 mbd + 1,65 mbd), pero pausaron Q1 2026 en reunión del 2; se espera ratificación. Sigue teleconferencia 12 socios OPEP (asuntos internos), plenario con 10 aliados para revisar cumplimiento cuotas.​

Confirman intacto recorte vinculante 2 mbd (octubre 2022, 19 países hasta 2026 fin). Exonerados Venezuela, Irán, Libia por sanciones/conflictos.​

Precios a la baja por oferta extra

Aumentos OPEP+ giran estrategia para recuperar cuota mercado, contribuyendo caída precios desde picos >$80 iniciales. Brent cerró viernes $63,20, WTI $58,55; rumbo peor racha mensual desde 2023 por oferta no-OPEP y demanda débil.​

Analista StoneX Fawad Razaqzada ve sesgo bajista: paz Ucrania-Rusia liberaría barriles rusos a mercado sobreabastecido. Saxo Bank alerta cuatro caídas mensuales consecutivas, incertidumbre geopolítica (Ucrania, tensiones EE.UU.-Caracas).

