La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, realiza este domingo su segunda conferencia ministerial de 2025 de forma telemática para evaluar el mercado mundial de crudo y posible reajuste de oferta, aunque no se anticipan cambios inmediatos amid tendencia bajista de precios. Fuentes del secretariado OPEP indicaron a EFE atención a negociaciones EE.UU. por paz Ucrania-Rusia y riesgos sobreabastecimiento.
El programa inicia con sesión JMMC para recomendaciones, seguido de debate virtual de ocho países —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán— que desmantelan recortes voluntarios 2023-2024. Desde abril pactan aumentos mensuales; diciembre suma 137.000 bd, totalizando 2,9 mbd (2,8% producción global).
Queda ~1 mbd para revertir reducciones voluntarias (2,2 mbd + 1,65 mbd), pero pausaron Q1 2026 en reunión del 2; se espera ratificación. Sigue teleconferencia 12 socios OPEP (asuntos internos), plenario con 10 aliados para revisar cumplimiento cuotas.
Confirman intacto recorte vinculante 2 mbd (octubre 2022, 19 países hasta 2026 fin). Exonerados Venezuela, Irán, Libia por sanciones/conflictos.
Precios a la baja por oferta extra
Aumentos OPEP+ giran estrategia para recuperar cuota mercado, contribuyendo caída precios desde picos >$80 iniciales. Brent cerró viernes $63,20, WTI $58,55; rumbo peor racha mensual desde 2023 por oferta no-OPEP y demanda débil.
Analista StoneX Fawad Razaqzada ve sesgo bajista: paz Ucrania-Rusia liberaría barriles rusos a mercado sobreabastecido. Saxo Bank alerta cuatro caídas mensuales consecutivas, incertidumbre geopolítica (Ucrania, tensiones EE.UU.-Caracas).
