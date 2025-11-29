Joswell Muller (22), padrastro, y Maikelys Hidalgo, madre de un niño de 2 años, fueron detenidos por el Cicpc tras la muerte del infante por brutal golpiza en la comunidad de Mamo, sector La Capilla, estado Vargas.

El presunto homicida propinó golpes que causaron traumatismo craneoencefálico severo y de tórax al menor, quien falleció el miércoles pasadas las seis de la tarde, un día después de ingresar en estado crítico a la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado.​

El pequeño fue trasladado de emergencia al centro asistencial, donde médicos diagnosticaron lesiones graves incompatibles con caídas accidentales. A los pocos minutos llegó el Consejo Principal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, seguido de efectivos del Senamecf para retirar el cadáver e iniciar investigaciones forenses.​

La pareja fue trasladada a sede del Cicpc en La Guaira para interrogatorios. El crimen ha generado honda conmoción en la población guaireña, donde vecinos exigen justicia por el menor que «apenas empezaba a vivir».