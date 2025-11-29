La defensa de Jair Bolsonaro presentó este viernes embargos infringentes ante la Corte Suprema de Brasil, buscando anular la sentencia de 27 años y tres meses por liderar complot contra la posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que la Primera Sala ya declaró firme el fallo el 25 de noviembre.

Los abogados pretenden revisión por colegiado superior, manteniendo el voto de Luiz Fux —único por nulidad y absolución— y alegan «error judicial» al anticipar ejecución sin agotar plazos.​​

Cuatro de cinco magistrados condenaron al exmandatario (2019-2022), quien desde martes cumple régimen cerrado en la Policía Federal de Brasilia por orden de Alexandre de Moraes.

La apelación invoca el artículo 333.I del reglamento STF para recursos automáticos en fallos no unánimes, pese a jurisprudencia que exige al menos dos votos absolutorios, condición ausente aquí.​

Bolsonaro, excapitán del Ejército, está preso tras dañar tobillera en domiciliaria por violar cautelares. La trama buscaba impedir su derrota electoral de 2022, derivando en invasión de poderes el 8 de enero de 2023.