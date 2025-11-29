El Gobierno venezolano tildó este viernes de «brutalidad inaceptable» los bombardeos en Siria y Líbano, donde «comunidades enteras» han sido «arrasadas por un régimen que actúa con total impunidad», en alusión al gobierno de Benjamín Netanyahu.

«Netanyahu dirige un gobierno criminal y genocida, responsable directo de estas atrocidades. Y mientras tanto, el sistema internacional de justicia permanece inmóvil», afirmó el canciller Yván Gil en Telegram.​

El Ejército israelí confirmó una incursión en Beit Jinn, cerca de Damasco, que dejó 13 muertos y decenas de heridos en choques con milicianos de Jamaa al Islamiya, además de ataques aéreos. El jueves, bombardeos en el sur de Líbano coincidieron con el aniversario del alto el fuego, violado diariamente por Israel.​

Gil insistió en que el mundo «no puede seguir mirando hacia otro lado» y llamó a decir «basta de agresiones, basta de crímenes de guerra, basta de impunidad». Venezuela respalda a Siria, Palestina y Líbano, exigiendo a la CPI y CIJ actuar contra estos «crímenes de guerra y lesa humanidad».​