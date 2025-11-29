Ecuador y Venezuela igualaron sin goles en la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, donde las visitantes perdonaron claras ocasiones y complicaron las aspiraciones locales al Mundial Brasil 2027. Venezuela sumó 5 puntos para escalar al segundo lugar, mientras Ecuador se quedó con 4 unidades tras caer 1-2 ante Colombia.​

La Vinotinto controló el balón con precisión en mediocampo y ataque, fabricando las mejores chances pero fallando remates. En el primer tiempo, Deyna Castellanos se fue sola al minuto 34, anticipando a Liseth Suárez, pero elevó su disparo por el costado izquierdo.​

Tras el descanso, Venezuela presionó y Gabriela García remató débil al 48′ directo a manos de la portera. Mariana Speckmaier también falló desde corta distancia, regalando el empate a las locales.​

Ficha técnica y próximos duelos

Ecuador 0: Liseth Suárez; Kerlly Real, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Jessy Caicedo; Fiorella Pico (75′ Joselyn Espinales), Evelyn Burgos (65′ Stefany Cedeño), Manoly Torres (65′ Karen Litardo), Karen Flores (46′ Emily Arias); Milagro Barahona, Nayely Bolaños (75′ Yaritza Valencia). DT: Eduardo Moscoso.​

Venezuela 0: Nayluisa Cáceres; Raiderlin Carrasco, Yenifer Giménez, Bárbara Martínez, Verónica Herrera; Dayana Rodríguez (83′ Lourdes Moreno), Daniuska Rodríguez, Ayling Herrera (75′ Enyerliannys Higuera), Bárbara Olivieri (46′ Mariana Speckmaier); Gabriela García, Deyna Castellanos. DT: Ricardo Belli.​

Árbitra: Adriana Farfán (Bolivia); amonestadas: Olivieri, Valencia, Cuadra, García, Arias, Moreno. Por la fecha 4, Ecuador visita Uruguay y Venezuela recibe Perú.