Santiago de Chile.-La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, afirmó este viernes que se ha «avanzado en elementos importantes» respecto a la investigación por el secuestro de un cabo de la Armada de Chile en Ecuador.

«Se tiene información tanto de los móviles con los que se hizo este secuestro, como las personas que hay detrás de él», señaló la secretaria de Estado.

«Se están haciendo procedimientos para actuar respecto a estas personas involucradas, esperemos que esto no solo se dilucide y que la persona pueda recuperar su libertad con plena integridad física para que pueda estar con su familia», agregó.

Los captores del efectivo de la Armada chilena, identificado como Luis Toledo, de 31 años, exigieron a la familia un rescate de 100.000 dólares para liberarlo con vida.

Según medios locales, Toledo se mudó a Ecuador en enero y forma parte de la dotación del buque escuela Esmeralda, aunque a la fecha gozaba con una licencia sin goce de sueldo.

“Eran las 21.00 (hora local del martes pasado) cuando llegaba a mi domicilio y me percaté que mi esposo no se encontraba. Marqué su celular y estaba apagado. Inmediatamente, salí a buscarlo, pero no lo encontré. Me preocupé mucho y llamé a la Policía”, contó la esposa del afectado, María Verónica Guartatanga, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Además del Ministerio del Interior, la cartera de Defensa también se ha hecho parte de las diligencias para esclarecer este hecho, en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores ya comunicó coordinación con las autoridades ecuatorianas para resolver la situación.

“La Cancillería a través de sus Misiones diplomáticas y consulares en Ecuador ha estado en coordinación permanente con las instituciones policiales, gubernamentales y políticas pertinentes”, apuntó la entidad a través de un comunicado.

Por su parte, la Armada de Chile anunció la activación de protocolos ante la desaparición del cabo, con tal de “ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido”.