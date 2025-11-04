El Gobierno chino aseguró este martes que «la cooperación normal de China con Venezuela constituye una cooperación entre Estados soberanos no dirigida contra ningún tercero», en respuesta a reportes publicados por The Washington Post que afirmaban que el líder venezolano, Nicolás Maduro, habría solicitado ayuda a Rusia, China e Irán para defenderse ante las presiones de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, enfatizó que China apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional y rechaza el uso o la amenaza de la fuerza en relaciones internacionales.

Mao expresó su oposición a cualquier intento de socavar la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe, y a las acciones coercitivas unilaterales contra buques de otros países que excedan los límites razonables y necesarios. Además, expresó la expectativa de que Estados Unidos efectúe la cooperación judicial y policial habitual mediante los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales establecidos.

Estados Unidos

Recientes informes señalan que Estados Unidos está intensificando su despliegue militar en la región caribeña y que podría estar planeando ataques contra objetivos en Venezuela. Ello ha generado temor a una posible ofensiva contra el Gobierno de Maduro, pese a que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado esta posibilidad.

En este marco, Maduro ha denunciado reiteradamente la intención de Washington de sacarlo del poder y ha llamado a la parte estadounidense a renunciar a planes militares que apuntan a Venezuela.

Finalmente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó a Estados Unidos la semana pasada de violar el derecho internacional tras ataques contra embarcaciones relacionadas, según Washington, con el narcotráfico, señalando que las personas a bordo habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.