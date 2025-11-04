El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la cooperación militar entre su país y Rusia está «avanzando» de manera «serena y muy provechosa», y afirmó que esta alianza continuará fortaleciéndose.

Al ser consultado sobre las relaciones entre Caracas y Moscú en medio de las recientes «amenazas» de Estados Unidos hacia Venezuela, Maduro destacó que ambos gobiernos mantienen una «comunicación diaria y permanente», especialmente en temas militares y estratégicos.

«Rusia es una potencia mundial que ha forjado relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la cooperación con países como Venezuela. La relación con Rusia es ejemplar, ya que, bajo el liderazgo del presidente Putin, se ha construido un modelo sólido de respeto al derecho internacional y colaboración para el desarrollo mutuo, sin ambiciones imperialistas», afirmó el mandatario.

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro destacó que también avanza la cooperación con Rusia en sectores clave como la industria, la ciencia, la tecnología, la economía, las finanzas y el turismo.

Este domingo, el Kremlin confirmó que mantiene contacto con Venezuela tras informar sobre una presunta solicitud de ayuda por parte de Maduro a Vladimir Putin. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, dijo a la agencia TASS: «Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos», sin confirmar detalles específicos.

De acuerdo con el diario The Washington Post, Maduro habría solicitado asistencia a Rusia, China e Irán para fortalecer la defensa del país ante las presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe, cercano a territorio venezolano.

Aunque Peskov no mencionó explícitamente la petición de ayuda, enfatizó que Rusia y Venezuela están vinculadas por «obligaciones contractuales». En mayo pasado, durante una visita de Maduro a Moscú, ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica.

Esta semana, Rusia reiteró su respaldo a Venezuela frente a las amenazas «existentes y potenciales» provenientes de Estados Unidos, las cuales el Gobierno de Maduro identifica como parte de un plan para desestabilizar y sacar al líder chavista del poder.