La Asociación de Fútbol del Estado Bolívar culminó con éxito el proceso electoral de sus gremios internos, reafirmando su compromiso con la transparencia, la participación y el fortalecimiento democrático de cara a las próximas elecciones de las asociaciones nacionales de fútbol.

El proceso, desarrollado conforme al cronograma aprobado por la Comisión Electoral Regional, permitió la renovación de las representaciones gremiales que integran la estructura de AFEB.

Estas elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de respeto, participación y espíritu institucional, garantizando que cada sector vinculado al fútbol regional contará con una voz legítimamente elegida.

Antes de este proceso, se cumplieron todas las fases contempladas en el reglamento electoral: convocatoria, presentación de candidaturas, campaña, votación y publicación de resultados oficiales.

La Comisión Electoral destacó la participación activa de los distintos actores del fútbol bolivarense, reflejando el compromiso de los afiliados con la construcción de una institución más sólida y organizada.

El presidente de la Comisión Electoral, Alexander Ayala, resaltó que este proceso representa «un paso fundamental para consolidar la institucionalidad y el orden democrático dentro de AFEB, en sintonía con los lineamientos de la Federación Venezolana de Fútbol y en preparación para el venidero proceso electoral nacional».

Ayala estuvo acompañado por Roberto Brito, como secretario; y Mar Cordero como miembro suplente. Yusmei Patiño fue la representante por parte de la FVF. Abel Maneiro y Oliver Meneses acompañaron como testigos.

Con la elección de los nuevos representantes gremiales, AFEB avanza en su propósito de mantener estructuras legítimas y transparentes, fortaleciendo la gobernanza y asegurando que todas las decisiones futuras respondan al interés colectivo del fútbol en el estado Bolívar.