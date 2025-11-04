Los cineastas Noel Cisneros, katiuska castillo, Íngrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados este lunes tras una detención calificada como «arbitraria» que comenzó el viernes.

Durante ese tiempo, su paradero fue desconocido, lo que generó preocupación y denuncias por parte de familiares y varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

El arresto ocurrió cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, cuando el grupo realizaba grabaciones con fines académicos, según explicó Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea. La detención es vista como un grave precedente que limita la libertad artística y la expresión crítica en el país.

Murillo destacó que Marcela Hernández representa una organización que promueve la producción audiovisual femenina, resaltando la vulnerabilidad del sector ante medidas represivas.

El caso recibió respaldo de artistas, académicos y organizaciones nacionales e internacionales, que exigieron información clara y una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades.

Expertos legales como Marino Alvarado enfatizaron la importancia de denunciar la arbitrariedad para defender los derechos humanos. Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó la detención y pidió una pesquisa independiente.

Además, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre un aumento en detenciones sin transparencia en Venezuela, lo que genera inseguridad jurídica y angustia prolongada para afectados y sus familias.