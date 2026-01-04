El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó este domingo su “profunda preocupación” por el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, y solicitó su “liberación inmediata”.

Estas declaraciones surgen en respuesta a lo informes que reflejan lo ocurrido el pasado sábado donde Estados Unidos atacó a Venezuela (violando el derecho internacional) y secuestró al mandatario junto a su esposa Cilia Flores.

Las acciones de Estados Unidos «violan claramente el derecho internacional, las normas fundamentales de las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, señaló la Cancillería china. El texto añadió que tales actuaciones “menoscaban la soberanía venezolana”.

En ese contexto, China instó a Washington a “garantizar la seguridad personal” del presidente Maduro y su esposa, “liberarlos de inmediato”, “dejar de socavar al Gobierno venezolano” y “resolver los problmeas mediante el diálogo y la negociación”, sin anunciar sanciones ni otras medidas concretas en respuesta.

La declaración se conoce tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, donde daba a conocer el secuestro del mandatario al que llevó a territorio estadounidense tras los ataques a Venezuela en la madrugada del pasado sábado. El mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, según confirmaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.