El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, afirmó que el incremento en la producción petrolera de Venezuela representará entre el 30 % y el 40 % del aumento de la oferta global este año.

Durante un coloquio en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París, Wright estimó que, partiendo de una producción actual inferior al millón de barriles diarios (bpd), el país podría sumar «varios cientos de miles» de barriles adicionales antes de que finalice el año.

Wright, quien recientemente se reunió en Venezuela con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subrayó que el interés de Washington es primordialmente geopolítico.

Según el funcionario, la estrategia del presidente Donald Trump busca transformar la realidad venezolana mediante la activación económica.

«Se trata de utilizar el petróleo y el comercio, no soldados ni impuestos de los contribuyentes», enfatizó.

El secretario vinculó esta evolución a la operación militar del pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, asegurando que, bajo el nuevo esquema de control estadounidense sobre el comercio de crudo, el flujo de caja está retornando a Venezuela, permitiendo cambios tangibles como la liberación de cientos de presos políticos.

No obstante, recordó que aún permanecen cientos en cautiverio y que el país arrastra una crisis migratoria de ocho millones de personas.