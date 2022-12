Si se realiza un balance de la buena temporada 2022-2023 que ha tenido Tiburones de La Guaira, después de dos años turbulentos, son diversos los actores con protagonismo, la mayoría de ellos ofensivos. Sin embargo, estadísticamente han sido los pitchers los que guiaron al equipo a una campaña positiva y entre estos existen varios nombres que destacar, uno de ellos el de Christian Mejías.

El escopetero estuvo siempre considerado como una de esas joyas del equipo, que en años anteriores no había podido demostrar su potencial, por diversas razones; entre ellas, las restricciones de su organización en Estados Unidos, la de los Astros de Houston.

Antes de esta zafra, su actuación en Venezuela se había limitado a solo cuatro innings de labor en la 2021-2022. En esta fugaz pasantía, al carabobeño no le fue bien después de admitir seis anotaciones lícitas, con hasta cinco boletos y solo dos ponches para 13.50 de efectividad y 2.00 de WHIP.

A pesar de estos números, consciente de que eran proporcionalmente inverso al talento del serpentinero, el gerente general escualo César Collins lo incluyó en sus planes de reinvención del club y Mejías se lo ha pagado con creces.

“Las oportunidades anteriores fueron muy pocas porque tuve restricciones de los Astros, aunque ahora pertenezco a una nueva organización y todo es distinto. Seguiré trabajando para seguir mostrando lo que he venido haciendo cada día en el montículo. He venido haciendo los ajustes, poco a poco, y me han salido bien las cosas. Esa ha sido la clave del éxito”, manifestó el tirador.

Mejías fichó recientemente con los Cerveceros de Milwaukee en la Liga Menor.

Buena campaña

Christian ha lucido tanto, que en la campaña es el único con un juego ganado como iniciador y también con un salvamento.

Todo, después de que se convirtió en una especie de “comodín” para el mánager Henry Blanco, quien le ha dado diversos papeles y en todos ha generado buenos dividendos.

“Sinceramente me ha costado un poco, porque he tenido un rol como abridor, he ayudado también al equipo como relevista, en cualquier situación que me hayan necesitado. Aunque eso es lo que se busca, que el mánager tenga suficiente confianza en ti como para que te use así y hacer el trabajo de lo que te diga”, expresó.

El pasado 19 de diciembre se adjudicó su primer triunfo en la LVBP después de lanzar cinco episodios en blanco contra los Caribes de Anzoátegui y tres días después logró también su primer rescate en el circuito luego de tirar tres entradas de relevo con dos rayitas limpias admitidas, frente a Tigres de Aragua en Maracay.