El artista venezolano Chyno Miranda se une al cantautor y productor Juan Miguel para estrenar una versión en salsa de su tema «La Nota».

La nueva versión fue realizada con la intención de honrar a los amantes del baile.

«Teníamos que hacerla en salsa, pa’ la gente que baila, que goza, que siente la música de verdad. Junto a mi hermano Juan Miguel le dimos un toque brutal, tropical, sabroso. Es pa’ prender la calle, pa’ vacilar», comentó Chyno sobre este lanzamiento que marca su regreso a la escena musical.

Por su parte, Juan Miguel siempre ha considerado a Chyno como un hermano que quiere y admira mucho.

«Era una meta hacer esta colaboración juntos, y qué mejor manera que hacerla haciendo una buena Salsa», expresó sobre esta nueva colaboración.

Junto a Chyno y Juan Miguel, también trabajaron los compositores Cesar Di Cesare, Giovany Fernández y Ricardo Cevedo.