China sancionará más de 11.000 cuentas en redes sociales por emplear herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para suplantar a famosos en videos y retransmisiones con fines publicitarios, una práctica que, según las autoridades, induce a error a los usuarios y vulnera la normativa sobre publicidad y derechos de imagen.

Estas actuaciones suponen falsificación de información y «perjudican gravemente al ecosistema digital», dijo el organismo.

La Administración del Ciberespacio de China en un comunicado menciona ejemplos de contenidos eliminados, como imitaciones de celebridades difundidas en directo para promocionar productos y que han acumulado un número importante de interacciones antes de que los retiraran del marco de la campaña.

La CAC indicó que, durante la operación especial lanzada en semanas recientes, las plataformas han eliminado más de 8.700 publicaciones consideradas irregulares y han actuado contra más de 11.000 cuentas que utilizaban la apariencia de personalidades conocidas sin autorización.

En los últimos meses, los reguladores chinos han llevado a cabo varias campañas para perseguir el «uso indebido» de la IA, un sector que ha experimentado un desarrollo vertiginoso en el país en los últimos meses.